En tal sentido y según RESOLUCIÓN 1208/2021 se establecen las siguientes restricciones horarias:

a) Las actividades comerciales de carácter general deberán cerrar a las 20 horas.

b) Las actividades desarrolladas en comercios gastronómicos extenderán sus horarios hasta las 23 respetando el 30% de ocupación.

c) Gimnasios y clubes extenderán sus horarios hasta las 20.45. Las actividades podrán realizarse al aire libre y en espacios cerrados deberán respetar el 30% de ocupación.

c) Las personas no podrán circular entre las 20.45 y las 6 de la mañana del día siguiente y no se podrá desarrollar en ese horario ninguna actividad salvo las excepciones contempladas (servicios esenciales, personas afectadas a las actividades industriales que se encuentren trabajando en horario nocturno, personas que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o concurrir al mismo. Dicha circunstancia deberá ser debidamente acreditada.)