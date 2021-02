Boca jugó mal y rescató un empate en la Bombonera ante Gimnasia gracias a la pegada de Cardona

Boca juega mal. No construye sociedades. No muestra rebeldía cuando las cosas no salen. No mete miedo en el área rival. Duda en el área propia. Por momentos, incluso, parece entregado. Pero gracias a una individualidad (Cardona colgó de un ángulo un tiro libre, a 10 minutos del final), el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo rescató un punto e igualó 2 a 2 con Gimnasia, que hizo todo el desgaste y debió quedarse con los tres puntos en la Bombonera.

En el debut de ambos en la Zona B de la Copa de Liga Profesional, las primeras emociones recién llegaron sobre el final del primer tiempo. Carlos Izquierdoz, de cabeza, abrió el marcador a los 42 minutos. El zaguero se anticipó a su marca en un corner, y casi de palomita la colocó junto al palo derecho del arquero. Apenas tres minutos después, Germán Guiffrey estableció el empate. También de cabeza y tras un corner largo que Weingandt metió de primera en el área chica.

A los 19 del complemento, Brahian Alemán (que poco antes había estado cerca de anotar con el remate de media distancia) puso el 2 a 1 para el equipo platense. Fue el premio a la búsqueda de uno y la mezquindad de otro.

El resumen del partido

Sólo la lucidez de Edwin Cardona y su gran pegada rescataron a Boca. Que volvió a exhibir una imagen muy pálida. Más cercana a aquella con la que hace casi un mes se despidió de la Copa Libertadores sin alma ni corazón ante Santos que al rótulo de actual bicampeón del fútbol argentino.

Carlos Zambrano tuvo otra muy floja actuación. A su falta de reacción en el gol de Girotti en el superclásico de comienzos de año y en el de Lollo en la final con Banfield en San Juan le sumó otro fallo: el peruano no saltó y Guiffrey, sin sacar los pies del césped, le ganó de cabeza para el 1 a 1 del Lobo. “Necesitamos defensores de verdad y gente con categoría. Él la tiene”, fueron las palabras de Bermúdez en su presentación. Hasta el momento, sigue en deuda.

Tevez estuvo permanentemente marcado y no pudo desequilibrar Crédito: Tomás Cuesta / LA NACION

Algo similar ocurre con Frank Fabra. Liviano en sus excursiones ofensivas y distraído a la hora de defender. Su ubicación, habilitando a todos, en el 2 a 1 del Lobo, expone su flojo presente.

Otro aspecto que seguramente será motivo de trabajo par Russo será recuperar la fortaleza defensiva. El equipo que se vanagloriaba de enhebrar vallas invictas ya recibió goles en 9 de de los últimos 12 partidos. Si hasta a Andrada se lo ve falto de confianza, sobre todo en las jugadas aéreas.

Villa y su velocidad: el colombiano sólo aportó de manera esporádica, sin claridad Crédito: Tomás Cuesta / LA NACION

El silencio y la frialdad que emana el cemento vacío de la Bombonera es un llamativo contraste a aquella fiesta vivida en ese mismo escenario apenas hace 11 meses y una semana. Aquel 7 de marzo Boca venció a Gimnasia y se consagró campeón arrebatándole a River el título de la Superliga en los últimos instantes de la última fecha. Incluso, hasta Diego Maradona estuvo presente…

El pitazo final le bajó el telón a un partido donde el Lobo platense se fue con el sabor agridulce de saber que tuvo todo servido para dar el gran golpe y ganar por segunda vez en el siglo en la Bombonera, y con el fastidio local de ver que el equipo no reacciona, a pesar de los cinco cambios que planteó el entrenador.

Por: Pablo Lisotto para Infobae/Deportes